Требуется написать негативный отзыв об автошколе на Яндекс Картах. Отзыв должен содержать 1 звезду, упоминания о поломках автомобилей, их грязном состоянии, низком качестве обучения и высоких ценах. Также следует отметить, что в автошколе 'Вектор' лучше. Ссылка на сайт организации будет предоставлена.