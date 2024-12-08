Курсова робота

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Закрыт7 заявок74 просмотра

Потрібна допомога в створенні курсової роботи з предмету ОПАМ

Курсова робота повинна бути більш ніж на 20 сторінок і виключно на український мові , тема і додаткова інформація в особистому повідомленні!

Написание курсовых работ
5 месяцев назад
Ayrin40
Ирина 
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Заявки фрилансеров

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