Задание предполагает формирование портфеля и оценку его доходности

1. сформировать инвестиционный

портфель, обязательно включающий следующие ценные бумаги:

﻿﻿акции компаний,

﻿﻿корпоративные облигации компаний,

﻿государственные или субфедеральные, или муниципальные облигации.

﻿﻿﻿Обязательным является требование диверсификации корпоративных облигаций и акций не менее, чем по трем отраслям. ﻿﻿﻿Определить стоимость портфеля по состоянию на 01 декабря

2023 г. ( формируем портфель) на 01 декабря 2024 года (либо продаем весь портфель, либо оцениваем его).

﻿﻿﻿Определить общую доходность портфеля и доходность отдельных финансовых инструментов за период. При определении доходности надо учесть купонный доход и дивиденды, если были их выплаты. ﻿﻿﻿Определить максимальные значения роста и просадки портфеля за анализируемый период с указанием инструмента (инструментов), за счет которых они происходили, а также причин таких колебаний.

Выполненное задание должно быть представлено в Excel с выводами.