Формирование портфеля и оценка его доходности

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Задание предполагает формирование портфеля и оценку его доходности

1. сформировать инвестиционный

портфель, обязательно включающий следующие ценные бумаги:

  • ﻿﻿акции компаний,

  • ﻿﻿корпоративные облигации компаний,

  • ﻿государственные или субфедеральные, или муниципальные облигации.

  1. ﻿﻿﻿Обязательным является требование диверсификации корпоративных облигаций и акций не менее, чем по трем отраслям.

  2. ﻿﻿﻿Определить стоимость портфеля по состоянию на 01 декабря

2023 г. ( формируем портфель) на 01 декабря 2024 года (либо продаем весь портфель, либо оцениваем его).

  1. ﻿﻿﻿Определить общую доходность портфеля и доходность отдельных финансовых инструментов за период. При определении доходности надо учесть купонный доход и дивиденды, если были их выплаты.

  2. ﻿﻿﻿Определить максимальные значения роста и просадки портфеля за анализируемый период с указанием инструмента (инструментов), за счет которых они происходили, а также причин таких колебаний.

Выполненное задание должно быть представлено в Excel с выводами.

5 месяцев назад
guest_1733776352958
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Акнев
 
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