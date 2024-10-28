Требуется выполнить контрольные задачи и тесты по улитке Паскаля в максимально короткие сроки. За скорость выполнения работы предусмотрена отдельная доплата. Ожидается качественное и быстрое выполнение заданий.
Формирование портфеля и оценка его доходности
Задание предполагает формирование портфеля и оценку его доходности
1. сформировать инвестиционный
портфель, обязательно включающий следующие ценные бумаги:
акции компаний,
корпоративные облигации компаний,
государственные или субфедеральные, или муниципальные облигации.
Обязательным является требование диверсификации корпоративных облигаций и акций не менее, чем по трем отраслям.
Определить стоимость портфеля по состоянию на 01 декабря
2023 г. ( формируем портфель) на 01 декабря 2024 года (либо продаем весь портфель, либо оцениваем его).
Определить общую доходность портфеля и доходность отдельных финансовых инструментов за период. При определении доходности надо учесть купонный доход и дивиденды, если были их выплаты.
Определить максимальные значения роста и просадки портфеля за анализируемый период с указанием инструмента (инструментов), за счет которых они происходили, а также причин таких колебаний.
Выполненное задание должно быть представлено в Excel с выводами.
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