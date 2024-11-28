Улитка паскаля

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт7 заявок81 просмотр

здравствуйте, помогите с решением задачи в excel

5 месяцев назад
guest_1732819830185
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Павло
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Роман
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Назар
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Вікторія
 
20 лет
9 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Даниил
 
20 лет
9 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Сергей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 отзыва
5 месяцев назад