Доброго времени суток, нужна помощь в написании одной задачи. Суть: есть 10 протоколов и задача с данными в которой написано что и при каких обстоятельствах . Нужно сделать: заполнить эти 10 протоколов ( образцы скину ).

Задание :

Определите вид оперативно-розыскного мероприятия, проведенного в отношении Рахматуллина и составьте комплект документов данного ОРМ.