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Заполнить в ворде 10 протоколов
Доброго времени суток, нужна помощь в написании одной задачи. Суть: есть 10 протоколов и задача с данными в которой написано что и при каких обстоятельствах . Нужно сделать: заполнить эти 10 протоколов ( образцы скину ).
Задание :
Определите вид оперативно-розыскного мероприятия, проведенного в отношении Рахматуллина и составьте комплект документов данного ОРМ.
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