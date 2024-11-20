Заполнить в ворде 10 протоколов

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт4 заявки85 просмотров

Доброго времени суток, нужна помощь в написании одной задачи. Суть: есть 10 протоколов и задача с данными в которой написано что и при каких обстоятельствах . Нужно сделать: заполнить эти 10 протоколов ( образцы скину ).

Задание :

Определите вид оперативно-розыскного мероприятия, проведенного в отношении Рахматуллина и составьте комплект документов данного ОРМ.

Microsoft WordЗаполнение таблиц
5 месяцев назад
guest_1732113248821
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Гульжан
 
35 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Денис
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Илона
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Денис
 
23 года
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад