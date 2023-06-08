Здравствуйте, кратко расскажу суть работы. Вы выбираете 1-11 класс, получаете доступ к хранилищу заданий, для которых требуются объяснения. Вся работа происходит в приложении. Ваша задача заключается в объяснении этих задач в любом формате (печатном/электронном/письменном). 1 выполненное задание - 500 руб. Оплату можете получить на любой банк, ограничения по кол-ву заданий нет. Если интересны подробности - пишите.

Только для айфонов/айпадов на данный момент!!