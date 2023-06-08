За выполнение 1 задания 500рублей кол-во неограниченное.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт4 заявки252 просмотра

Здравствуйте, кратко расскажу суть работы. Вы выбираете 1-11 класс, получаете доступ к хранилищу заданий, для которых требуются объяснения. Вся работа происходит в приложении. Ваша задача заключается в объяснении этих задач в любом формате (печатном/электронном/письменном). 1 выполненное задание - 500 руб. Оплату можете получить на любой банк, ограничения по кол-ву заданий нет. Если интересны подробности - пишите.

Только для айфонов/айпадов на данный момент!!

Решение задач
5 месяцев назад
guest_1732019657761
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Магомед
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Павел
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Павел
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Юлиана
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад