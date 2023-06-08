Требуется спроектировать контроллер для сверлильного полуавтомата, который будет управлять процессом сверления 24 отверстий во фланцах. Учитывать управление шпинделем, поворотным столом, и использование концевых выключателей и датчиков для точного контроля. Обеспечить точность сверления на ±0,5°. Работа контроллера должна начинаться при включении питания.
За выполнение 1 задания 500рублей кол-во неограниченное.
Здравствуйте, кратко расскажу суть работы. Вы выбираете 1-11 класс, получаете доступ к хранилищу заданий, для которых требуются объяснения. Вся работа происходит в приложении. Ваша задача заключается в объяснении этих задач в любом формате (печатном/электронном/письменном). 1 выполненное задание - 500 руб. Оплату можете получить на любой банк, ограничения по кол-ву заданий нет. Если интересны подробности - пишите.
Только для айфонов/айпадов на данный момент!!
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