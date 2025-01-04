Необхідно виконати лабораторну роботу на мові C, в якій код повинен містити коментарі українською мовою. Завдання - варіант 16, що передбачає проектування структур даних.
Курсова робота: Бази Даних SQL
Потрібно зробити курсову роботу під ключ на мові SQL.
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