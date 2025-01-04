Курсова робота: Бази Даних SQL

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Закрыт2 заявки52 просмотра

Потрібно зробити курсову роботу під ключ на мові SQL.

SQLНаписание курсовых работ
4 месяца назад
guest_1735604082902
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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Яна
 
25 лет
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2 месяца назад
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Сергій
 
25 лет
3 года в сервисе
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18 дней назад
4 месяца назад