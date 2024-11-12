Необходимо обучить две модели: Сиамскую и ProtoNet, используя предоставленные архитектуры и ограниченные данные. Данные разделены на 4 класса с 20 изображениями для обучения и 18 для валидации. При разработке можно использовать предобученные модели. Срок выполнения - один день с момента публикации заказа.