Требуется разработать простой сайт на Django, постепенно дополняя его в процессе выполнения 7 лабораторных работ. Основное внимание уделяется вёрстке с использованием HTML и CSS. Примеры выполнения одной из работ будут предоставлены для ознакомления.
Системный анализ (лабораторные)
Добрый день! Может кто помочь сделать лабы по системному анализу (DELPHY, TREE, STATGAME, PATTERN? + отчет (пример кину)
Оплата за каждую ЛР
В скринах цель ЛР
Заявки фрилансеров
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