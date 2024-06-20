Системный анализ (лабораторные)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт2 заявки45 просмотров

Добрый день! Может кто помочь сделать лабы по системному анализу (DELPHY, TREE, STATGAME, PATTERN? + отчет (пример кину)

Оплата за каждую ЛР

В скринах цель ЛР

DelphiВыполнение лабораторных работ
5 месяцев назад
guest_1732195547892
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Данте
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Даниил
 
20 лет
9 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад