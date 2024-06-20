Необходимо выполнить две лабораторные работы по электротехнике на украинском языке в формате Word. Работы должны включать формулы с расчётами, диаграммы, выводы и ответ на контрольный вопрос. Данные уже внесены в таблицы, также предоставлен пример выполнения работ в формате PDF. Срок выполнения — до 20.06.2024 до обеда или до 19:00.