Лабораторні роботи (сервіс-орієнтовані архітектури, Docker, UML)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт3 заявки48 просмотров

Виконати лабораторні роботи з 2 до 5 з предмету ОСНОВИ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ ОБЧИСЛЕНЬ І АРХІТЕКТУР, перша лабораторна вже є як основа там реалізовано ToDo додаток, треба зробити на основі її певні завдання, якомога швидше, можу оплачувати частинами, якщо виконаєте якусь певну частину та надішлете результат скріншотом.

5 месяцев назад
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