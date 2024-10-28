Програмування GUI. Лабораторні заняття

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Система оцінювання з дисципліни Програмування GUI

Лабораторні роботи 1-5 є обов'язковими, робота 6 є необов'язковою

Для тих, хто захищає лабораторні

- захист обов'язкових лабораторних 1-5: 75, 79 або 81 бали (в залежності від обраного завдання в 2му ЛЗ)

- захист необов'язкової лабораторної 6: 10 балів

- додаткові бали за активність:

+3 бали, якщо лабораторні 1-5 захищені протягом навчальних тижнів (до 03.12.24 р. включно),

+2 бали якщо на заліковому тижні захищено 5ту роботу, а 1-4 захищені протягом навчальних тижнів

теоретична контрольна робота: до 10 балів

Для тих, хто завантажує звіти

- звіти з робіт 1-5: 60 балів

- практична контрольна робота: до 10 балів

Выполнение лабораторных работ
4 месяца назад
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3 месяца назад
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