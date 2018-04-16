Android / iOS разработчик

Привет, меня зовут Жаркынбек!

У меня высшее образование по Computer Science, дополнительно проходил различные курсы по программированию.

Занимаюсь разработкой мобильных приложений больше 4х лет.



* Используемый стек технологий

dart flutter и сервисы firebase



Обращайтесь, буду рад помочь!