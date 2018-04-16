Jarkynbekbat

Жаркынбек Jarkynbekbat

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Android / iOS разработчик

Привет, меня зовут Жаркынбек!
У меня высшее образование по Computer Science, дополнительно проходил различные курсы по программированию.
Занимаюсь разработкой мобильных приложений больше 4х лет.

* Используемый стек технологий
dart flutter и сервисы firebase

Обращайтесь, буду рад помочь!

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Отзывы заказчиков

ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Введение в Java.
Java
Всё в срок, надежный исполнитель.
Доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Предмет: Программирование под платформу .Net
Оперативно и очень качественно. Отличная коммуникация. Всегда на связи что очень важно. Будем продолжать сотрудничество. Рекомендую!
Отличный заказчик ,оплата в срок , рекомендую !
Ответный отзыв
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Введение в Java.
Java
Ответственный и надежный исполнитель. Рекомендую!
рекомендую!
Ответный отзыв
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Написать C# программу, реализующую функцию согласно варианту задания.
Ответственный и надежный исполнитель. Рекомендую!
Отличная постановка задачи , оплата в срок , рекомендую !
Ответный отзыв
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Создать консольное приложение согласно заданию (С++/С#).
Надёжный исполнитель, всегда на связи, рекомендую!
Никаких претензий , рекомендую !
Ответный отзыв
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