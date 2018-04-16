Android / iOS разработчик
Привет, меня зовут Жаркынбек!
У меня высшее образование по Computer Science, дополнительно проходил различные курсы по программированию.
Занимаюсь разработкой мобильных приложений больше 4х лет.
* Используемый стек технологий
dart flutter и сервисы firebase
Обращайтесь, буду рад помочь!
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
6 лет назад
Java
Всё в срок, надежный исполнитель.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством
$12
10 баллов
6 лет назад
Оперативно и очень качественно. Отличная коммуникация. Всегда на связи что очень важно. Будем продолжать сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик ,оплата в срок , рекомендую !
$9
10 баллов
6 лет назад
Java
Ответственный и надежный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
рекомендую!
$6
10 баллов
6 лет назад
Ответственный и надежный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи , оплата в срок , рекомендую !
$5
10 баллов
7 лет назад
Надёжный исполнитель, всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
Никаких претензий , рекомендую !