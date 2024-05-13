Необходимо выполнить задание по автоматизации работы обменного пункта в 1С:Предприятие. Создать справочники 'Валюта' и 'Клиенты' с минимум 4 элементами. Реализовать документ для расчета суммы обмена и 1% пошлины, добавить кнопку 'ПЕЧАТЬ' и разработать отчет по клиентам за выбранный период. Срок выполнения - до завтра, 12:00 по МСК.
Контрольна Робота з предмету Інформаційнф Технології
Назва завдання: Виконання контрольної роботи з дисципліни "Інформаційні технології в галузі"
Опис завдання:
Шукаю фахівця для виконання контрольної роботи відповідно до методичних рекомендацій із навчальної дисципліни "Інформаційні технології в галузі" для спеціальності "Право". Завдання включає використання програмних засобів, таких як Microsoft Excel і Word, для виконання практичних завдань, обчислення даних, створення діаграм, а також роботу з текстовими і багатосторінковими документами.
Контрольна робота повинна бути виконана відповідно до зазначених у методичних вказівках вимог до форматування та структури. Всі інструкції детально викладені у прикріпленому документі.
Вимоги до кандидата:
Знання Microsoft Office (Excel, Word).
Уміння працювати з діаграмами, таблицями та формулами.
Знання принципів структурування багатосторінкових документів.
Прикріплений файл містить усі необхідні дані для виконання завдання. Чекаю на ваші пропозиції!
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