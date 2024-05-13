Назва завдання: Виконання контрольної роботи з дисципліни "Інформаційні технології в галузі"

Опис завдання:

Шукаю фахівця для виконання контрольної роботи відповідно до методичних рекомендацій із навчальної дисципліни "Інформаційні технології в галузі" для спеціальності "Право". Завдання включає використання програмних засобів, таких як Microsoft Excel і Word, для виконання практичних завдань, обчислення даних, створення діаграм, а також роботу з текстовими і багатосторінковими документами.

Контрольна робота повинна бути виконана відповідно до зазначених у методичних вказівках вимог до форматування та структури. Всі інструкції детально викладені у прикріпленому документі.

Вимоги до кандидата:

Знання Microsoft Office (Excel, Word).

Уміння працювати з діаграмами, таблицями та формулами.

Знання принципів структурування багатосторінкових документів.

Прикріплений файл містить усі необхідні дані для виконання завдання. Чекаю на ваші пропозиції!