Требуется завершить ВКР на тему 'Разработка дизайн-концепции благоустройства зоны отдыха в городском парке'. Работа должна быть выполнена максимально быстро. Есть только задаток.
Доделать главу ВКР
Нужно оформить главу по стандарту ВКР (с указанием списка литературы). В главе должно быть обоснование почему я так делаю.
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