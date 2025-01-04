Доделать главу ВКР

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Закрыт2 заявки41 просмотр

Нужно оформить главу по стандарту ВКР (с указанием списка литературы). В главе должно быть обоснование почему я так делаю.

4 месяца назад
guest_1678449043987
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад

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verantwoordelijk
Дмитрий 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
$30
1 день
Escrow

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Кирилл
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
verantwoordelijk
Дмитрий 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад