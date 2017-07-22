real-best

Тимур real-best

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Машиностроение, 3D-графика, чертежи/схемы etc.

Образование:

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара

Физико-технический факультет, специальность "Нетрадиционные источники энергии" (магистр)

Опыт работы инженером-конструктором - 6 лет

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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ТОП-10
Машиностроение
ТОП-20
Чертежи и Схемы
ТОП-20
Архитектура зданий

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Отзывы заказчиков

mischin
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Сделать схему установки и P&I Диаграмму
очень понравилась работа с Тимуром! Учел все замечания и дополнения, всегда был на связи.
Благодарю за задание и комфортный стиль общения!
Ответный отзыв
sanchoroz
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Моделирование в соответствии с предоставленными чертежами
Очень рад сотрудничеству. Благодарю! В срок и по разумной цене. Оценка 5 баллов.
Все отлично. Спасибо, Александр!
Ответный отзыв
sanchoroz
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Моделирование оборудования в соответствии с предоставленными чертежами
Очень удачный выбор исполнителя для моего проекта! Результат превзошел мои ожидания. Тимур правильно и самое главное очень быстро воплотил все мои пожелания в проект.
Очень рад сотрудничеству. Благодарю!
Ответный отзыв
m2mstat
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
38 отзывов(-1)
$10
10 баллов
8 лет назад
Создать 3Д модель детали с соблюдением размеров
6 правок за несколько часов которые выполнялись архи быстро и в оговоренных суммах. Нереально доволен сотрудничеством. Рекомендую и обращусь еще раз.
Все честно, чинно и порядочно. Благодарю!
Ответный отзыв
m2mstat
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
38 отзывов(-1)
$10
10 баллов
8 лет назад
Конвертировать freecad в solid works
все отлично
Благодарствую!
Ответный отзыв
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Чертежи и Схемы
18 отзывов
$10/час
от $50
#11
Машиностроение
1 отзыв
$12/час
от $50
#9
Архитектура зданий
1 отзыв
$12/час
от $50от 1 дня
#14
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$12/час
от $50от 50 дней
#545