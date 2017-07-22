Машиностроение, 3D-графика, чертежи/схемы etc.
Образование:
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
Физико-технический факультет, специальность "Нетрадиционные источники энергии" (магистр)
Опыт работы инженером-конструктором - 6 лет
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ТОП-10— Машиностроение
ТОП-20— Чертежи и Схемы
ТОП-20— Архитектура зданий
Портфолио
- Buffalo V6 (3д-печать)369 просмотров
- TRAILERS370 просмотров
- Harvester (масштабная модель)439 просмотров
- Harvester (масштабная модель)541 просмотр
- Корпус электронного девайса374 просмотра
- ЗИЛ (облицовка, капот, крылья, свет)336 просмотров
- Пушка ГШ-6-23М (масштабная модель)577 просмотров
- Корпус двигателя334 просмотра
- POLARIS305 просмотров
- Педаль контактная705 просмотров
- Шлем-маска (3D-печать)322 просмотра
- Гироскоп611 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
очень понравилась работа с Тимуром! Учел все замечания и дополнения, всегда был на связи.
Ответный отзыв
Благодарю за задание и комфортный стиль общения!
$50
10 баллов
7 лет назад
Очень рад сотрудничеству. Благодарю! В срок и по разумной цене. Оценка 5 баллов.
Ответный отзыв
Все отлично. Спасибо, Александр!
$150
10 баллов
7 лет назад
Очень удачный выбор исполнителя для моего проекта! Результат превзошел мои ожидания. Тимур правильно и самое главное очень быстро воплотил все мои пожелания в проект.
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству. Благодарю!
$10
10 баллов
8 лет назад
6 правок за несколько часов которые выполнялись архи быстро и в оговоренных суммах. Нереально доволен сотрудничеством. Рекомендую и обращусь еще раз.
Ответный отзыв
Все честно, чинно и порядочно. Благодарю!
$10
10 баллов
8 лет назад
все отлично
Ответный отзыв
Благодарствую!
Чертежи и Схемы
18 отзывов
$10/час
от $50
#11
Машиностроение
1 отзыв
$12/час
от $50
#9
Архитектура зданий
1 отзыв
$12/час
от $50от 1 дня
#14
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$12/час
от $50от 50 дней
#545