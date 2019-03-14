Рабочие проекты. Разделы ОВ и ВК

$55
Архитектура зданийЗакрыт5 заявок201 просмотр
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Нужно выполнить проект (при положительном исходе их несколько) ОВ, ВК.

Образцы оформления прикреплены.

Огромная просьба отзываться исполнителей, которые готовы приступить в самое ближайшее время, поскольку срок на выполнения весьма сжат

Заранее благодарю.

5 лет назад
real-best
Тимур 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад