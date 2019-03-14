Рабочие проекты. Разделы ОВ и ВК

Нужен проект модульного офиса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить проект (при положительном исходе их несколько) ОВ, ВК.
Образцы оформления прикреплены.
Огромная просьба отзываться исполнителей, которые готовы приступить в самое ближайшее время, поскольку срок на выполнения весьма сжат
Заранее благодарю.
- Похожие заказы
- Архитектура зданий7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрьій день. Есть самостоятельно сделанньій проект частного дома на 400 м2 в Autodesk Revit 2017. Нужно сделать аудит и провести доработки до уровня рабочего проекта включая расчет жб конструкций и перекрьітий и подготовку листов для получения ...Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно нарисовать проект каркасного дома АР и КР. Пришлите пожалуйста примеры и стоимость своих работ.Архитектура зданий5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать проект детального ремонта старого кирпичного здания общий объем конструкций 890м3. Необходимо произвезти расчеты по усилению кирпичных стен и плит перекрытий. Скажите Вы занимались подобной работойАрхитектура зданий3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить проект жилого дома. Техническое задание находится во вложенном файле. Прошу сообщить сроки выполнения. Если сработаемся, то задания будут на постоянной основе. Также возможно официальное турдоустройство с постоянным окладом.Архитектура зданий20 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать КЖ, КМ для проекта гаражного ангара из металлоконструкций с облицовкой металлическим профилированным листом и фундаментами на винтовых сваях Ø 108 мм, общей площадью 72м.кв. АР прикладываю. Оплата переводом на карту или Яндекс.Деньги после согласований jpg проекта, работа ...Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $60
Добрый день! Итак)) ТЗ: Нужно сделать 3д-модель дома - один ракурс. (как на фото) Пример по цвету фасада и цвету декора тоже прилагается. Над окнами карниз KR 121. Слева, справа и снизу окна - ML 120. На ...Архитектура зданий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать проект АР, КЖ, КМ, КМД, Гаража из металлоконструкций и сэндвич панелей. Размеры: 6х10м высота 5м.Архитектура зданий6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить расчет двухскатной стропильной системы дома по фундаменту 12*12 м, Разрез дома в приложении. Готов выслать АР дома. В предложении указать стоимость, что входит в расчет и срок.Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для длительного сотрудничества ищем проектировщиков домов работа в 2 этапа: 1. Перерисовываем планы и эскизы предоставленных проектов (порядка 100 проектов) 2. Разработка индивидуальных проектов Цена обсуждаема. Обязательно укажите с какими технологиями вы работаете, делаете ли расчеты, желательно приложить пример полного ...Архитектура зданий18 заявокЗакрыт5 лет назад