3D-визуализация фасада дома. 1 ракурс. Подробное тз и доп файлы

$60
Архитектура зданийЗавершен11 заявок328 просмотров
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Добрый день! 

Итак)) ТЗ:

Нужно сделать 3д-модель дома - один ракурс. (как на фото) Пример по цвету фасада и цвету декора тоже прилагается. Над окнами карниз KR 121. Слева, справа и снизу окна - ML 120. На подоконнике окон металлический отлив. Под крышей идёт KR 102 по периметру крыши, как на картинке "Декор на дом". Цоколь какой-то камень коричневый.  Над цоколем ML 106. Межэтажная полоса по середине дома - ML 131. Возле крыльца нужно добавить 3 ступеньки и балюстраду с балясинами. Балясины можно выбрать здесь: https://belbeton.com.ua/g1873602-balyasiny

На углу дома пилястра PL 102 

На колонны, которые на крыльце PL 102 , капитель колонны PL 102k, база колонны PL 102b. Все профили есть в каталоге пдф. 

Размеры дома:

9,40х10,60

Высота 6,40

Высота чердака 4,00

Окна 1,40х1,40 - второй этаж

Окна высота-ширина - 1,00х1,40 - первый этаж

5 лет назад
Grafio
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SergPG
Сергей 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$60
3 дня
Всё хорошо, для поставленной цели за поставленную стоимость - отлично справился с работой! Коммуникация отличная, срок затягивался по нашей вине, но Сергей мужественно ждал уточнений. Спасибо!
Просто все очень хорошо, доброжелательный заказчик, оплата своевременная, ТЗ хорошее, все исходники даны. Очень рекомендую к сотрудничеству.
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