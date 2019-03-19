3D-визуализация фасада дома. 1 ракурс. Подробное тз и доп файлы

Добрый день!

Итак)) ТЗ:

Нужно сделать 3д-модель дома - один ракурс. (как на фото) Пример по цвету фасада и цвету декора тоже прилагается. Над окнами карниз KR 121. Слева, справа и снизу окна - ML 120. На подоконнике окон металлический отлив. Под крышей идёт KR 102 по периметру крыши, как на картинке "Декор на дом". Цоколь какой-то камень коричневый. Над цоколем ML 106. Межэтажная полоса по середине дома - ML 131. Возле крыльца нужно добавить 3 ступеньки и балюстраду с балясинами. Балясины можно выбрать здесь: https://belbeton.com.ua/g1873602-balyasiny

На углу дома пилястра PL 102

На колонны, которые на крыльце PL 102 , капитель колонны PL 102k, база колонны PL 102b. Все профили есть в каталоге пдф.

Размеры дома:

9,40х10,60

Высота 6,40

Высота чердака 4,00

Окна 1,40х1,40 - второй этаж

Окна высота-ширина - 1,00х1,40 - первый этаж