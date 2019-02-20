Требуется выполнить отчет по техническому обследованию здания цеха Все исходные данные, графическая часть отчета будет предоставлена генподрядчиком. От специалиста требуется составить заключение на основе исходных данных и записи сопровождения описания дефектов.
Эскизная концепция застройки территории жилого микрорайона
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Разработка эскизной концепции застройки территории жилого микрорайона вПесчановском сельском поселении, Бахчисарайского района, Республики Крым.
Цель и задачи проекта: Привлечение творческих сил архитекторов к поиску интересных концептуальных идей многофункциональной комплексной застройки территории, созданию креативных пространств и перспективного развития территории, создания комфортных условий и экологически чистой среды обитания.
Предмет проекта: Создание архитектурной концепции многофункциональной комплексной застройки территории. Проектом предполагается создание комплекса малоэтажных многоквартирных домов, таунхаусов (блокированная застройка), индивидуальных жилых домов, многофункционального центра, детского садика на 200 мест, общественной развлекательной зоны с бассейном, а также благоустройство внутриквартальных и прилегающих территорий и дорожной инфраструктуры жилого
микрорайона.
Исходная документация: Всем соискателям представляются в электронном виде исходные материалы для работы:
● топографическая съемка в масштабе 1:500;
● ситуационный план;
● схема современного использования территории (опорный план);
● схема предполагаемого функционального зонирования территории и размещения объектов капитального
строительства.
● ПЗЗ (Правила землепользования и застройки Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым).
Условия участия: Проект должен быть выполнен с учётом всех параметров застройки прописанных в ПЗЗ (Правилах землепользования и застройки Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым), а также с учётом всех прочих норм и стандартов предусмотренных законодательством РФ.
Требования к проектам: Проекты, представляемые авторами должны быть представлены в электронном виде и содержать следующие графические материалы:
● ситуационный план в масштабе 1:1000;
● схема генерального плана застройки 1:1000, 1:500;
● схема организации движения 1:500,1:1000;
● схема благоустройства и озеленения 1:500, 1:1000;
● развертка фасадов застройки 1:500,1:400;
● композиционные схемы планов зданий в масштабе 1:500, 1:400;
● перспектива или аксонометрия – в произвольном масштабе;
● краткая пояснительная записка;
Получение исходных данных: Исходные данные предоставляются по дополнительному запросу.
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