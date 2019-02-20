Эскизная концепция застройки территории жилого микрорайона

Архитектура зданийЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Разработка эскизной концепции застройки территории жилого микрорайона вПесчановском сельском поселении, Бахчисарайского района, Республики Крым.

Цель и задачи проекта: Привлечение творческих сил архитекторов к поиску интересных концептуальных идей многофункциональной комплексной застройки территории, созданию креативных пространств и перспективного развития территории, создания комфортных условий и экологически чистой среды обитания.

Предмет проекта: Создание архитектурной концепции многофункциональной комплексной застройки территории. Проектом предполагается создание комплекса малоэтажных многоквартирных домов, таунхаусов (блокированная застройка), индивидуальных жилых домов, многофункционального центра, детского садика на 200 мест, общественной развлекательной зоны с бассейном, а также благоустройство внутриквартальных и прилегающих территорий и дорожной инфраструктуры жилого

микрорайона.

Исходная документация: Всем соискателям представляются в электронном виде исходные материалы для работы:

●       топографическая съемка в масштабе 1:500;

●       ситуационный план;

●       схема современного использования территории (опорный план);

●       схема предполагаемого функционального зонирования территории и размещения объектов капитального

строительства.

●   ПЗЗ (Правила землепользования и застройки Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым). 

Условия участия: Проект должен быть выполнен с учётом всех параметров застройки прописанных в ПЗЗ (Правилах землепользования и застройки Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым), а также с учётом всех прочих норм и стандартов предусмотренных законодательством РФ.

Требования к проектам: Проекты, представляемые авторами должны быть представлены в электронном виде и содержать следующие графические материалы:

●       ситуационный план в масштабе 1:1000;

●       схема генерального плана застройки 1:1000, 1:500;

●       схема организации движения 1:500,1:1000;

●       схема благоустройства и озеленения 1:500, 1:1000;

●       развертка фасадов застройки 1:500,1:400;

●       композиционные схемы планов зданий в масштабе 1:500, 1:400;

●       перспектива или аксонометрия – в произвольном масштабе;

●       краткая пояснительная записка;

Получение исходных данных: Исходные данные предоставляются по дополнительному запросу.

5 лет назад
soyko
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад