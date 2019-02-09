Разделы АР и КР для капитального ремонта жилых домов

Разработка раздела АР и КР для капитального ремонта многоквартирного жилого дома с сопровождением ( возможно дистанционным) МГЭ :

г. Москва, ул. Авиамоторная д. 37

г. Москва, 2-й Институский пр. 5

Исходным заданием будет Техническое заключение и фотографии, тех паспорт и планы БТИ

Перечень работ - стандартный. Конструктивных расчетов не требуется.

По адресу: 2-й Институский пр. 5 уже есть отчерченные планы в dwg.

Фасад необходимо отрисовать по фотографиям.

Очень приветстсвуется опыт в выполнении подобных проектах!