Разделы АР и КР для капитального ремонта жилых домов

Архитектура зданийЗакрыт3 заявки161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка раздела АР и КР для капитального ремонта многоквартирного жилого дома с сопровождением ( возможно дистанционным) МГЭ :

г. Москва, ул. Авиамоторная д. 37

г. Москва, 2-й Институский пр. 5

Исходным заданием будет Техническое заключение и фотографии, тех паспорт и планы БТИ

Перечень работ - стандартный. Конструктивных расчетов не требуется.

По адресу: 2-й Институский пр. 5 уже есть отчерченные планы в dwg.

Фасад необходимо отрисовать по фотографиям.

Очень приветстсвуется опыт в выполнении подобных проектах!

5 лет назад
AlexMyr
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад