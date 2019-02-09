Разделы АР и КР для капитального ремонта жилых домов

Требуется выполнить отчет по техническому обследованию здания цеха Все исходные данные, графическая часть отчета будет предоставлена генподрядчиком. От специалиста требуется составить заключение на основе исходных данных и записи сопровождения описания дефектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка раздела АР и КР для капитального ремонта многоквартирного жилого дома с сопровождением ( возможно дистанционным) МГЭ :
г. Москва, ул. Авиамоторная д. 37
г. Москва, 2-й Институский пр. 5
Исходным заданием будет Техническое заключение и фотографии, тех паспорт и планы БТИ
Перечень работ - стандартный. Конструктивных расчетов не требуется.
По адресу: 2-й Институский пр. 5 уже есть отчерченные планы в dwg.
Фасад необходимо отрисовать по фотографиям.
Очень приветстсвуется опыт в выполнении подобных проектах!
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