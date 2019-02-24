Расчет стропильной системы.

Архитектура зданийЗакрыт4 заявки153 просмотра
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Необходимо выполнить расчет двухскатной стропильной системы дома по фундаменту 12*12 м, Разрез дома в приложении.

Готов выслать АР дома.

В предложении указать стоимость, что входит в расчет и срок.

5 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
20 дней назад