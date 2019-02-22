Разработка проектов домов

Архитектура зданийЗакрыт18 заявок252 просмотра
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Для длительного сотрудничества ищем проектировщиков домов 

работа в 2 этапа:

1. Перерисовываем планы и эскизы предоставленных проектов (порядка 100 проектов)

2. Разработка индивидуальных проектов 

Цена обсуждаема. 

Обязательно укажите с какими технологиями вы работаете, делаете ли расчеты, желательно приложить пример полного проекта

5 лет назад
sk-egida
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад