sk-egida

Евгений Иванов sk-egida

 
43 годаРоссия/Благовещенск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$214
выплачено фрилансерам
32%
заказов с исполнителем
3
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Оформление ВК

    Нужно оформить сообщество ВК Тематика: автомобили под заказ От вас примеры, цена, сроки

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 дней назад

  • Сделать видео заставку для ролика

    Необходимо сделать видео заставку для ролика Из готово видео, где автомобиль едет по трассе, эффект вспышки и фиксируется картинка готовая: автомобиль на фоне заката. Картинка - логотип есть, видео можно взять готовое, можно использовать ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Съемка, монтаж видео роликов

    Автокомпании требуется съемка и монтаж видео роликов.  для ряда роликов мы предоставим материалы для монтажа некоторые ролики нужно снимать актера, который будет рассказывать по тексту о процессе заказа авто

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Настройка директ

    Необходима настройка директа поиск и сети нужен четкий сбор ключевиков, минус-слов, разбивка по Гео и пр. В течение месяца оптимизация основных площадок, минус слов, ставок  тематика авто продажи

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Разработка логотипа

    Необходимо разработать логотип автокомпании (поставка авто под заказ) Прикладывайте пожалуйста примеры, стоимость, сроки

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Озвучка видео ролика

    Требуется озвучка видео ролика  Длительность 10 сек. От исполнителей: пример голоса, стоимость Текст отправим лс

    Озвучивание34 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработка видео ролика

    $49

    Необходимо сделать видео ролик на ТВ Продолжительность 10 сек С озвучкой От вас примеры и цена Срок не более 5 дней Сразу уточняйте эл.почту, куда можно выслать подробное ТЗ

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Видео ролик

    Необходимо разработать видео ролик для ТВ 10 сек. Без видеосъемки с озвучкой уточните сроки и цену

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Анимационные баннеры

    Ищем разработчика анимац.баннеров для FB, Instagram. Темы игры, медицина, товары оплата сдельно либо помесячно баннеры нужны яркие привлекающие внимание. Текстовка на разных языках примеры приветствуются

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • GIF баннер

    Нужно сделать GIF баннер Минимум эффектов, т.к. вес ограничен 60кб От Вас примеры, цена

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн интерьера

    Ищем сотрудничество с дизайнером интерьера задачи: внутренний дизайн индивидуальных домов и квартир, документация и чертежи для отделочников, контакты поставщиков стройматериалов, мебели, оборудования рассматриваем только с опытом

    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Gif баннер

    Нужно сделать 2 gif баннера Баннеры простые. Минимум анимации из-за ограниченного веса ТЗ во вложении

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
$80
10 баллов
10 месяцев назад
Разработка сайта
Сотрудничаем не первый раз. Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество.
Все на высшем уровне, как всегда!
Ответный отзыв
reks53
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$55
10 баллов
год назад
Видео ролик
Приятно работать с заказчиком. Постановка задачи и процесс работы как всегда на высоком уровне. 👍
Как всегда все отлично! Рекомендуем!
Ответный отзыв
reks53
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$49
10 баллов
год назад
Разработка видео ролика
Замечательный Работодатель. Референсы, примеры дизайна были предоставлены. Работа была максимально понятной и продуктивной. Рекомендую!
Дмитрий прекрасный исполнитель! Очень современный подход! По каждому пункту советовал и аргументировал свои предложения! Всем советую
Ответный отзыв
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
$10
10 баллов
3 года назад
Переделка Гиф баннеров
С Евгением приятно иметь дело. Все круто!
Как всегда все быстро и качественно! Все пожелания учтены. Рекомендуем!
Ответный отзыв
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
$20
10 баллов
3 года назад
Gif баннер
Однозначно рекомендую. Евгений отличный заказчик! Хорошое ТЗ, всегда не связи. Буду рад сотрудничать ещё
Виталий работу выполнил превосходно. Без проблем вносил правки, советовал как лучше сделать, предлагал разные варианты. Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв