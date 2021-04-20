Нужно оформить сообщество ВК Тематика: автомобили под заказ От вас примеры, цена, сроки
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 дней назад
Необходимо сделать видео заставку для ролика Из готово видео, где автомобиль едет по трассе, эффект вспышки и фиксируется картинка готовая: автомобиль на фоне заката. Картинка - логотип есть, видео можно взять готовое, можно использовать ...Видеомонтаж10 заявокОткрыт19 дней назад
Необходимо изготовить видео ролик на тв Длительность 15-20 сек Тематика: строительство домов и коттеджей От вас примеры работ, вилка ценОткрыт23 дня назад
Автокомпании требуется съемка и монтаж видео роликов. для ряда роликов мы предоставим материалы для монтажа некоторые ролики нужно снимать актера, который будет рассказывать по тексту о процессе заказа автоВидеомонтаж4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Есть сайт на вордпрессе. Необходимо сделать новый дизайн, верстку Примеры понравивишихся есть От вас цена и срокиHTML-верстка16 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Ищем специалиста по авито тематика: поставка и продажа автомобилей опыт обязателенСоциальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходима настройка директа поиск и сети нужен четкий сбор ключевиков, минус-слов, разбивка по Гео и пр. В течение месяца оптимизация основных площадок, минус слов, ставок тематика авто продажиКонтекстная реклама7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо разработать логотип автокомпании (поставка авто под заказ) Прикладывайте пожалуйста примеры, стоимость, срокиЛоготипы и Знаки19 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $80
Необходимо разработать сайт для автодилера На вордпрессе Без каталога, без калькулятораСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Необходимо сделать видео ролик 10 секЗавершенгод назад
Требуется озвучка видео ролика Длительность 10 сек. От исполнителей: пример голоса, стоимость Текст отправим лсОзвучивание34 заявкиЗакрытгод назад
- $49
Необходимо сделать видео ролик на ТВ Продолжительность 10 сек С озвучкой От вас примеры и цена Срок не более 5 дней Сразу уточняйте эл.почту, куда можно выслать подробное ТЗЗавершенгод назад
Необходимо разработать видео ролик для ТВ 10 сек. Без видеосъемки с озвучкой уточните сроки и ценуВидеомонтаж10 заявокЗакрытгод назад
Есть гиф баннер. Нужно переделать текстБаннеры17 заявокЗакрыт2 года назад
Ищем разработчика анимац.баннеров для FB, Instagram. Темы игры, медицина, товары оплата сдельно либо помесячно баннеры нужны яркие привлекающие внимание. Текстовка на разных языках примеры приветствуютсяАнимация17 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать GIF баннер Минимум эффектов, т.к. вес ограничен 60кб От Вас примеры, ценаБаннеры13 заявокЗакрыт2 года назад
Ищем сотрудничество с дизайнером интерьера задачи: внутренний дизайн индивидуальных домов и квартир, документация и чертежи для отделочников, контакты поставщиков стройматериалов, мебели, оборудования рассматриваем только с опытомИнтерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно переделать гиф баннеры. Заменить логотип и номер телефонаБаннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо переделать Gif баннерыБаннеры3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать 2 gif баннера Баннеры простые. Минимум анимации из-за ограниченного веса ТЗ во вложенииБаннеры1 исполнительЗавершен3 года назад