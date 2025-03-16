Превью для ютуба

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Закрыт10 заявок196 просмотров

Требуется разработка превью для инстаграм роликов

Обязательно показывайте примеры

Переговоры только после просмотра примеров и обозначения цены

Примерно 1 превью в неделю

YouTubeСоздание превью
2 месяца назад
sk-egida
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
8 часов назад
19 дней назад
Арина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
17 часов назад
месяц назад
Игнат
 
24 года
2 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 месяца назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
2 месяца назад
Арсений
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Евгений
 
38 лет
год в сервисе
Был
9 часов назад
4 отзыва
2 месяца назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
19 часов назад
447 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
Максим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад
Ярослав
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки