Дизайнер эмодзи

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки292 просмотра

Ищу дизайнера для создания эмодзи. Необходим опыт и умение выполнять работу качественно и быстро. Основное техническое задание можно получить у контактного лица.

2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Руслан
 
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