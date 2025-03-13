Иллюстрации для стикеров в Телеграмм

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Закрыт5 заявок169 просмотров

Нужен иллюстратор для создания 10-12 стикеров для Телеграмма. Оплата обсуждается. Примеры работ необходимо присылать в личные сообщения.

TelegramСоздание иллюстрацийСоздание стикеров
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Никита
 
23 года
4 года в сервисе
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