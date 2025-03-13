Необходимо настроить карточку товара для printshop, добавив опции по размерам и цветам одежды, чтобы клиенты могли выбирать нужные параметры. Также требуется настроить оформление заказов с обязательными полями: Ф.И.О., почта, телефон, город и никнейм. На главной странице изменить блок акций, чтобы он отображал товары только по акции.
Иллюстрации для стикеров в Телеграмм
Нужен иллюстратор для создания 10-12 стикеров для Телеграмма. Оплата обсуждается. Примеры работ необходимо присылать в личные сообщения.
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