Adobe Illustrator або Photoshop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок232 просмотра

Шукаю людина яка може створити проект карти світу для комп гри.

Ціну можно обговорювати.

Adobe IllustratorAdobe Photoshop
2 месяца назад
guest_1741246606471
2 месяца в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

JenyaNaum
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$50
2 дня
Escrow
все супер!
Чёткое тз и понятное объяснение!

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