Разработка видео ролика

$49
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок311 просмотров

Необходимо сделать видео ролик на ТВ

Продолжительность 10 сек

С озвучкой

От вас примеры и цена

Срок не более 5 дней

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3 года назад
sk-egida
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Выбранный исполнитель

reks53
29 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$49
4 дня
Escrow
Дмитрий прекрасный исполнитель! Очень современный подход! По каждому пункту советовал и аргументировал свои предложения! Всем советую
Замечательный Работодатель. Референсы, примеры дизайна были предоставлены. Работа была максимально понятной и продуктивной. Рекомендую!

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