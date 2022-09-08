Монтаж видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт22 заявки506 просмотров

Есть 18 отснять урывкрв продолжительность около 40 минут.

Нужно все красиво оформить, добавив перебивки по тематике.

3 года назад
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