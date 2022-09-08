Необходим проект оверлея для вебкамеры, который позволит изменять цвет, размеры и оформление. Оверлей должен включать статичный и анимированный логотип, статичную и анимированную рамку, а также нижнюю часть для отображения информации о подписке и донате. Пример видео будет предоставлен.
Монтаж видео
Есть 18 отснять урывкрв продолжительность около 40 минут.
Нужно все красиво оформить, добавив перебивки по тематике.
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