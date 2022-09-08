Необходим проект оверлея для вебкамеры, который позволит изменять цвет, размеры и оформление. Оверлей должен включать статичный и анимированный логотип, статичную и анимированную рамку, а также нижнюю часть для отображения информации о подписке и донате. Пример видео будет предоставлен.