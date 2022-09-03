Создание роликов на YouTube StickMan

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок639 просмотров

Ищу креатора для создания роликов на ютуб по игре StickMan - вот канал пример подобного канала https://www.youtube.com/c/VoidStick

От вас требуется создание 3-ех минутных роликов по этой игре с монтажом в стиле канала выше. Ищу человека для долгосрочного сотрудничества 

3 года назад
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