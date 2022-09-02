Необходим видеомонтаж для создания кратких кино пересказов. Нужно склеить видео и озвучку с синхронизацией, используя вырезки не более 5-6 секунд. Общее время видео должно составлять не менее 12 минут, при этом озвучка длится от 3 до 7 минут. Оплата 15$ за 10 смонтированных фильмов. Предоставление демо-монтажа приветствуется.