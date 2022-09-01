Необходимо создать простые анимационные 2D-ролики на 30-40 секунд для презентации сервиса платформы на сайте.

Предлагайте цену и сроки выполнения за 1 ролик без озвучки и с озвучкой на английском языке.

Важно: оперативность и быть на связи. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Пример:

https://www.youtube.com/watch?v=9PD5gHjg7K4