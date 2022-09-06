7 кратких пересказов

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка125 просмотров

Прислать видео - 7 кратких пересказов

3 года назад
Zik-Zak
Андрей 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

rrgb107
Артур 
18 лет
3 года в сервисе
Был
13 дней назад
3 года назад
$11
1 день
Escrow
Исполнитель качественно выполнил заказ и уточнял детали при исполнении - рекомендую!
Чётко поставил условия и ТЗ. Заказчика рекомендую.

Заявки фрилансеров

rrgb107
Артур 
18 лет
3 года в сервисе
Был
13 дней назад
3 года назад
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