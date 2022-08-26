Поставить лого и изменить адрес в видеоролике

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт27 заявок888 просмотров

Здравствуйте!

Исходник ролика: https://disk.yandex.ru/i/9LpJZlJhoQ8tpQ

Исходники логотипа: https://disk.yandex.ru/d/zQ83MyAShKhCbw 

Нужно 2 ролика:

1) Добавить лого + изменить адрес на: ТЦ "Галеон", 2 этаж.

2) Добавить лого + изменить адрес на: ТЦ "Армада" - открытие в сентябре.

Пример ранее готовых и согласованных роликов заказчиком: 

https://disk.yandex.ru/i/V3qKDhOuCYcYxw

https://disk.yandex.ru/i/H7ne49GosXRoww

3 года назад
z24z
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Заявки фрилансеров

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