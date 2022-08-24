Ищется специалист для создания шоурила работ дизайн-студии длительностью 1,5-2 минуты. Потребуется видеомонтаж с использованием имеющихся исходников и работающих сайтов. Сценарий будет написан совместно или предоставлен заказчиком.
Монтаж видео
Нужно сделать монтаж ролика для YouTube-канала. Монтаж не базовый, начинающим просьба не беспокоить. Рисовать не нужно, но необходимо уметь анимировать статичные изображения и искать подходящий видеоматериал. Ролик от 25 минут. Пожалуйста, добавьте пример вашей работы к отклику.
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