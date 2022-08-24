Нужно сделать монтаж ролика для YouTube-канала. Монтаж не базовый, начинающим просьба не беспокоить. Рисовать не нужно, но необходимо уметь анимировать статичные изображения и искать подходящий видеоматериал. Ролик от 25 минут. Пожалуйста, добавьте пример вашей работы к отклику.