adelibneevmars

предоставляю услуги видеомонтажа. опыт работы более 3 лет.

Здравствуйте! Меня зовут Адель. Имею большой опыт и багаж знаний по работе с Adobe Premiere Pro, After Effects и Photoshop.

Так же работал являюсь ответственным за видеонаправление в спортклубе своего универа, что предполагает опыт работы и видеооператором.

Считаю себя креативным, жаждущим нового опыта молодым человеком. Если есть возможность связаться через телеграмм, куда я скину своё портфолио, то буду рад сотрудничеству.

Телеграм: @adel_marselevich

Почта: [email protected]