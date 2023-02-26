adelibneevmars

предоставляю услуги видеомонтажа. опыт работы более 3 лет.
Здравствуйте! Меня зовут Адель. Имею большой опыт и багаж знаний по работе с Adobe Premiere Pro, After Effects и Photoshop.
Так же работал являюсь ответственным за видеонаправление в спортклубе своего универа, что предполагает опыт работы и видеооператором.
Считаю себя креативным, жаждущим нового опыта молодым человеком. Если есть возможность связаться через телеграмм, куда я скину своё портфолио, то буду рад сотрудничеству.
Телеграм: @adel_marselevich
Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!