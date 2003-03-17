DTG Production (By ExticBoy)

Предлагаем услуги профессионального видеомонтажа, озвучки, создания успешных моделей видео, обработки звука, консультации по набору трафика, создания превью.

Мы гарантируем : качественный видеомонтаж, отчетность о процессе работ, четкое выполнение инструкций и желаний клиента исходя из технического задания.

Мы исключаем : затяжное и долгое выполнение, нарушение договоренностей, некачественную или недоделанную работу.

Наш опыт : Создание контента Youtube и Youtube-Shorts в международном формате (преимущественно на Английскую и Немецкую аудиторию), музыкальные клипы, формат лайфхаков, научпок, новостные издания, короткометражные фильмы, travel формат, обзоры на технику, игровые нарезки, развлекательный контент, создание 3D моделей и спецэффектов, ACMR видео, игровой контент, создание рекламы товаров, организаций, сайтов.

Работаем с крупными каналами в том числе являемся членами команды "Kulibin TV" https://www.youtube.com/c/KulibinTVkulibintvtv

Специалисты DTG

Роберт Шеховцов - профессиональный видеомонтаж, озвучка, обработка звука, создания эффектов, создания превью, создание shorts-формата Youtube/tiktok

Алина Дивнич - Видеомонтаж, обработка звука, создания 3D эффектов и графика.

Стивен Дженкинс - профессиональный видеомонтаж, создание превью, работа со звуком, работа с сложными переходами, создания моделей видео, создание сценариев на международный формат, создание рекламных короткометражных видеороликов.

Дерик Густафссон - Фотошоп, профессиональный видеомонтаж, коррекция видео, обработка звука, создание заставок, озвучка (норвежский), создание рекламных видеороликов, создание сценариев, создание shorts-формата Youtube/tiktok

Наши специалисты среди которых выпускники Nyfa имеют большой послужной список (более 8 лет каждый), а так-же регулярно проходят дополнительные курсы среди которых уже пройдены : NEW YORK FILM ACADEMY, Motion Design, Profile School, MovieSchool, ТвоеКино, CG Master, Filmlektik, MediaKurser и многие другие.

Прайс Лист - цена на наши услуги индивидуально, все зависит от заказа, обычно мы работаем в средне-высоких ценовой диапазонах западного рынка.

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