Монтаж shorts про криптовалютный рынок

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок356 просмотров

Нужны видео (шортсы) для ютуб канала до 1 минуты.Тематика:крипторынок

Пример работы прикрепил файлом 

3 года назад
guest_16612913365884
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Заявки фрилансеров

Виктор
 
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