Создать шоурил работ дизайн-студии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен12 заявок419 просмотров

Привет.

Нужно запилить шоурил на 1,5-2 минуты максимум.

Работы есть как с исходниками, так и только работающие сайты (без исходников).

Сценарий напишу или вместе напишем.

3 года назад
mishapaz
Михаил 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

baeva_katia86
Екатерина 
38 лет
4 года в сервисе
Была
25 дней назад
3 года назад
$50
1 день
Благодарю Екатерину! Шоурил вышел прекрасный!
Однозначно рекомендую! Побольше бы таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

Стас
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Миша
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
baeva_katia86
Екатерина 
38 лет
4 года в сервисе
Была
25 дней назад
3 года назад
Славич
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Єгор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Светлана
 
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3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
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час назад
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Андрій
 
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