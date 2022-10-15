Необходимо сделать видеоролик, ориентируясь на предоставленный пример. Задача включает видеомонтаж с учетом стиля и элементов бренда. Важно создать уникальный контент, который будет соответствовать заданной концепции.
Создать шоурил работ дизайн-студии
Привет.
Нужно запилить шоурил на 1,5-2 минуты максимум.
Работы есть как с исходниками, так и только работающие сайты (без исходников).
Сценарий напишу или вместе напишем.
Выбранный исполнитель
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