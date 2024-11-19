Видеомонтажер для всех ваших целей
Приветствую, меня зовут Юлия.
Я работаю с такими программами как Adobe Premiere Pro, Adobe Audition и Adobe Photoshop.
Использую музыку без авторских прав и стоковые фото, видео, иконки и тд, с которыми у вас не будет проблем.
Чувствую музыку в видео и нахожу подходящие звуки для большей динамики роликов.
Нужен баннер для YouTube или превью для видео? Так же могу создать для вас подходящий по вашим предпочтениям.
Люблю творческий процесс видеомонтажа, поэтому с радостью поработаю с вами.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#262
рейтинг фрилансера
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1 из 5
ТОП-10— Видеомонтаж
Портфолио
- Монтаж видеообзора для Ютуб (без обработки аудио)36 просмотров
- Видео обзор на игру28 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 месяцев назад
Создание рекламных роликов
Дуже дякую за вашу професійну роботу! Відео вийшло якісним, атмосферним і повністю відповідає нашим очікуванням. Чудово передали ідею та настрій проєкту. Рекомендуємо як відповідального і креативного спеціаліста!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату.
Видеомонтаж
1 отзыв
$20/час
от $20от 2 дней
#9