Видеомонтажер для всех ваших целей

Приветствую, меня зовут Юлия.

Я работаю с такими программами как Adobe Premiere Pro, Adobe Audition и Adobe Photoshop.

Использую музыку без авторских прав и стоковые фото, видео, иконки и тд, с которыми у вас не будет проблем.

Чувствую музыку в видео и нахожу подходящие звуки для большей динамики роликов.

Нужен баннер для YouTube или превью для видео? Так же могу создать для вас подходящий по вашим предпочтениям.

Люблю творческий процесс видеомонтажа, поэтому с радостью поработаю с вами.