RomanovnaJulia

Юлия RomanovnaJulia

 
22 года
год на фриланс-бирже
Была
21 день назад
Видеомонтажер для всех ваших целей

Приветствую, меня зовут Юлия.
Я работаю с такими программами как Adobe Premiere Pro, Adobe Audition и Adobe Photoshop.
Использую музыку без авторских прав и стоковые фото, видео, иконки и тд, с которыми у вас не будет проблем.
Чувствую музыку в видео и нахожу подходящие звуки для большей динамики роликов.
Нужен баннер для YouTube или превью для видео? Так же могу создать для вас подходящий по вашим предпочтениям.
Люблю творческий процесс видеомонтажа, поэтому с радостью поработаю с вами.

#2Создание рекламных роликов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#262
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-10
Видеомонтаж

Портфолио

Отзывы заказчиков

Aledo
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
6 месяцев назад
Реклама для соцсетей
Создание рекламных роликов
Дуже дякую за вашу професійну роботу! Відео вийшло якісним, атмосферним і повністю відповідає нашим очікуванням. Чудово передали ідею та настрій проєкту. Рекомендуємо як відповідального і креативного спеціаліста!
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$20/час
от $20от 2 дней
#9