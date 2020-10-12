Aledo

Алексей Довбня Aledo

 
31 годУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$496
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Настройка Фида на Wordpress woocommerce для Google

    В фиде более 10500 товаров (скрин https://prnt.sc/yOMDX0HcrKNB ) На самом деле товаров значительно меньше. Проблема в том, что [b]на один товар[/b] приходится [b]много уникальных id[/b] в самом фиде. Например товар – https://blackficus.com/product/mens-linen-jacket-black В фиде дублируется товар по цветам и ...

    WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Перевод с рус на англ 2615 знаков (использовать ключевые слова)

    Нужно перевести русский текст на американский английский. В переведенном тексте обязательно использовать ключевые слова. Размер текста 2615 знаков без пробелов. https://docs.google.com/document/d/1d1mkmTzuxmrkvwkMfarY11v5BswdSiO5H4Ym09EMAQk/edit?usp=sharing Ключевые слова находятся на третей странице документа.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн сайта на вордпресс

    Сайт ketoraketa.ua  необходимо будет улучшить дизайн совместно с владелецей бренда, по её заданиям. Человек адекватный, заморочек не будет, просто она не технарь и ТЗ не пропишет, но всё нормально и понятно объяснит в голосовом формате.

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO продвижение сайтов в Украине

    В поисках на постоянный проект SEO-специалиста (сразу обговариваем работу на 12 месяцев). Работа на рынок Украины, изначально Одесса. Ниша – Розничная сезонная продажа. Задачи: — Техническая оптимизация — Внутренняя оптимизация — Внешняя оптимизация — Закупка ссылок — Составление ТЗ на статьи в ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обложки для Youtube роликов

    для блога с социальными и политическими видео нужно: 1) предложить стиль оформления обложек 2) создать 10-20, может больше обложек - по договоренности Канал: https://www.youtube.com/user/peterodua1 Нравится стиль: https://prnt.sc/ut3mkv — но не обязательно такой.  В этом стиле используются основные механики кликабельных обложек: — цветовой ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Стикеры для телеграм

    Есть фото с эмоциями 18+/-2 шт. Нужно оформить их в забавные стикеры. Формат разумеется 512x512 с белой обводкой и тенью сам визуали должен быть приятным и стильным. Уже есть стикеры [url=https://t.me/addstickers/peterobuhov]https://t.me/addstickers/petrobuhov[/url] - но они не очень фото для стикеров - https://drive.google.com/file/d/1YXC6T4oitwuT9XI7ZVMSkekoe1R_JADE/view?usp=sharing

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка на Wordpress по макету zeplin.io

    верстка на вордпрес сайта по макету с [url=http://zeplin.io]zeplin.io[/url] (макет со всеми размерами и CSS) 8 страниц (+3 дублирующиеся) 8 попапов + адаптивки под мобильную и планшет. листаю проект [url=https://youtu.be/3OdmVOnmTBU]https://youtu.be/3OdmVOnmTBU[/url] дам доступ по почте для быстрой связи пишите в телеграм

    WordPressCSSВерстка под WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видеоклипа

    $40

    Есть черновые съемки, фото, аудио https://drive.google.com/open?id=1vEjSGRDYUtUa3_Y-m-qvrK1GjS_BBUw2 Под фоновую музыку составить видеоряд Добавить плашки с текстом Выбрать качественные моменты с оригинальной озвучкой и вставить их p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 10.0px Verdana; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Правки на лендинге WP

    Внести правки через Елементор. -якорные ссылке, содержание поп-апа, скрываемый текст, размеры карт. ТЗ прилагается

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Виджет системы оплаты через код

    $10

    Сверстать код виджета для вставки в кнопку оплаты на сайте. Система оплаты Interkassa. Документация по работе с кассой: CMS Wordpress[url=https://www.interkassa.com/cms-modules/wordpress/]https://www.interkassa.com/cms-modules/wordpress/[/url]SCI[url=https://www.interkassa.com/documentation-sci/]https://www.interkassa.com/documentation-sci/[/url]API[url=https://www.interkassa.com/documentation-api/]https://www.interkassa.com/documentation-api/[/url] Есть существующая форма     ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Лендинг на WP с помощью плагина

    Скрин макета прилагаю (есть PSD, шрифты, текста) Так как в последующем нужно будет вносить правки в этот лендинг (скрывать блоки, менять наполнения), принял решение делать его через плагин (так как в нем проще разобраться). Выбрал плагин Page ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 2 текста по 1500 знаков на лендинг психологов

    Лендинг на тему: Консультация психолога по вопросу развода/расставания в Москве Второй блок будет 2-х вариантов 1) преимущества консультации на результат. то есть ниже будет предложено три варианта оплаты: 1 консультация, 3 консультации и консультации до результата. И нужно ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга Услуг психолога

    Дизайн лендинга для WP Цель: продажа услуги «Консультация психолога по вопросу развода/расставания в Москве» 5 блоков: титулка с УТП и кнопкой отзывы информация об исполнителе (+оплата) [3 варианта блока] примеры с практики документы подвал с контактами

    Дизайн лендингаWordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Лендинг на ВордПрессе

    Продающий лендинг на вордпрессе. Цель: продажа услуги «Консультация психолога по вопросу развода/расставания в Москве» 5 блоков: титулка с УТП и кнопкой отзывы информация об исполнителе (+оплата) [3 варианта блока] примеры с практики документы подвал с контактами

    WordPress
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
mangonat
Наталья 
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
2 года назад
Перевод с рус на англ 2615 знаков (использовать ключевые слова)
Спасибо за интересный проект) Быстрая проверка, мгновенная оплата Без разговоров советую к сотрудничеству! Буду рада и сама вновь посотрудничать)
Отличный нативный переводчик. Приятная коммуникация, быстрое выполнение заказа. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
svetl94ok
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$480
10 баллов
3 года назад
Перенести сайт с Tilda на Wordpress woocomerce
Сотрудничество комфортное, рекомендую! В связи с увеличением задач и продолжительности выполнения работ возникли некоторые сложности (касательно здоровья) в этот период, в остальном все хорошо.
В целом работа выполнена, но неделю не выходили на связь.
Ответный отзыв
SEDMOY
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$11
10 баллов
3 года назад
Обложки для Youtube роликов
Все точно так же было отлично, человек приятен в общении, не надавливает по срокам и т.д Все прекрасно!
Приятная коммуникация, профессиональный подход к работе. Выполнение заказа доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Стикеры для телеграм
Быстрое и точное ТЗ, оперативная коммуникация и моментальная оплата, все отлично!
Спасибо!
Ответный отзыв
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Монтаж видеоклипа
Было приятно сотрудничать. Буду рад новым заказам.
Все понравилось, спасибо.
Ответный отзыв