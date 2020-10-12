Текст для озвучки: "Ventilation Cleaning in a Private Home A clean home is a healthy home – don't let hidden dust and allergens compromise your living space Elevate your comfort ...
- Озвучивание1 исполнительЗавершен23 дня назад
В фиде более 10500 товаров (скрин https://prnt.sc/yOMDX0HcrKNB ) На самом деле товаров значительно меньше. Проблема в том, что [b]на один товар[/b] приходится [b]много уникальных id[/b] в самом фиде. Например товар – https://blackficus.com/product/mens-linen-jacket-black В фиде дублируется товар по цветам и ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрытгод назад
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно перевести русский текст на американский английский. В переведенном тексте обязательно использовать ключевые слова. Размер текста 2615 знаков без пробелов. https://docs.google.com/document/d/1d1mkmTzuxmrkvwkMfarY11v5BswdSiO5H4Ym09EMAQk/edit?usp=sharing Ключевые слова находятся на третей странице документа.Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Сайт ketoraketa.ua необходимо будет улучшить дизайн совместно с владелецей бренда, по её заданиям. Человек адекватный, заморочек не будет, просто она не технарь и ТЗ не пропишет, но всё нормально и понятно объяснит в голосовом формате.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт2 года назад
openschool.od.ua — Одесса. Приоритет при выборе seo со знанием языка (Укр) проект локальный, нужно чтобы в одесской области показывался.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт3 года назад
В поисках на постоянный проект SEO-специалиста (сразу обговариваем работу на 12 месяцев). Работа на рынок Украины, изначально Одесса. Ниша – Розничная сезонная продажа. Задачи: — Техническая оптимизация — Внутренняя оптимизация — Внешняя оптимизация — Закупка ссылок — Составление ТЗ на статьи в ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт ketoraketa.com сейчас на Тильде хотим перенести на Wordpress с плагином woocomerce, чтобы подтянуть по seo и в принципе для покупок был удобнее.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Канал https://www.youtube.com/user/peterodua1 Нужно помочь разобраться как поднять органическую оптимизацию. Как прописать теги и тд.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
для блога с социальными и политическими видео нужно: 1) предложить стиль оформления обложек 2) создать 10-20, может больше обложек - по договоренности Канал: https://www.youtube.com/user/peterodua1 Нравится стиль: https://prnt.sc/ut3mkv — но не обязательно такой. В этом стиле используются основные механики кликабельных обложек: — цветовой ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть фото с эмоциями 18+/-2 шт. Нужно оформить их в забавные стикеры. Формат разумеется 512x512 с белой обводкой и тенью сам визуали должен быть приятным и стильным. Уже есть стикеры [url=https://t.me/addstickers/peterobuhov]https://t.me/addstickers/petrobuhov[/url] - но они не очень фото для стикеров - https://drive.google.com/file/d/1YXC6T4oitwuT9XI7ZVMSkekoe1R_JADE/view?usp=sharingОбработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть логотип в PNG нужно отрисовать его в SVG сохранив стиль неонового свечения.Иконки и Пиксель-арт23 заявкиЗакрыт4 года назад
верстка на вордпрес сайта по макету с [url=http://zeplin.io]zeplin.io[/url] (макет со всеми размерами и CSS) 8 страниц (+3 дублирующиеся) 8 попапов + адаптивки под мобильную и планшет. листаю проект [url=https://youtu.be/3OdmVOnmTBU]https://youtu.be/3OdmVOnmTBU[/url] дам доступ по почте для быстрой связи пишите в телеграмHTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Есть черновые съемки, фото, аудио https://drive.google.com/open?id=1vEjSGRDYUtUa3_Y-m-qvrK1GjS_BBUw2 Под фоновую музыку составить видеоряд Добавить плашки с текстом Выбрать качественные моменты с оригинальной озвучкой и вставить их p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 10.0px Verdana; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Внести правки через Елементор. -якорные ссылке, содержание поп-апа, скрываемый текст, размеры карт. ТЗ прилагаетсяHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Сверстать код виджета для вставки в кнопку оплаты на сайте. Система оплаты Interkassa. Документация по работе с кассой: CMS Wordpress[url=https://www.interkassa.com/cms-modules/wordpress/]https://www.interkassa.com/cms-modules/wordpress/[/url]SCI[url=https://www.interkassa.com/documentation-sci/]https://www.interkassa.com/documentation-sci/[/url]API[url=https://www.interkassa.com/documentation-api/]https://www.interkassa.com/documentation-api/[/url] Есть существующая форма ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Скрин макета прилагаю (есть PSD, шрифты, текста) Так как в последующем нужно будет вносить правки в этот лендинг (скрывать блоки, менять наполнения), принял решение делать его через плагин (так как в нем проще разобраться). Выбрал плагин Page ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Лендинг на тему: Консультация психолога по вопросу развода/расставания в Москве Второй блок будет 2-х вариантов 1) преимущества консультации на результат. то есть ниже будет предложено три варианта оплаты: 1 консультация, 3 консультации и консультации до результата. И нужно ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Дизайн лендинга для WP Цель: продажа услуги «Консультация психолога по вопросу развода/расставания в Москве» 5 блоков: титулка с УТП и кнопкой отзывы информация об исполнителе (+оплата) [3 варианта блока] примеры с практики документы подвал с контактамиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Продающий лендинг на вордпрессе. Цель: продажа услуги «Консультация психолога по вопросу развода/расставания в Москве» 5 блоков: титулка с УТП и кнопкой отзывы информация об исполнителе (+оплата) [3 варианта блока] примеры с практики документы подвал с контактамиСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт5 лет назад