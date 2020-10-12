Есть фото с эмоциями 18+/-2 шт. Нужно оформить их в забавные стикеры. Формат разумеется 512x512 с белой обводкой и тенью сам визуали должен быть приятным и стильным. Уже есть стикеры [url=https://t.me/addstickers/peterobuhov]https://t.me/addstickers/petrobuhov[/url] - но они не очень фото для стикеров - https://drive.google.com/file/d/1YXC6T4oitwuT9XI7ZVMSkekoe1R_JADE/view?usp=sharing