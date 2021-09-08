mangonat

Наталья mangonat

 
26 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Дипломированный переводчик Английского, Русского, Украинского языков

Профессионально выполняю качественные ручные переводы в срок.

Дипломированный филолог с двухлетним опытом работы переводчиком.

Перевожу технические, художественные, медицинские и IT тексты, аудио и видео, тексты для игр и приложений, сайты, резюме, письма, презентации.

Обращайтесь!)

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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sse6
30 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
2 года назад
Перевести на английский
Текст без выявленных ошибок (проверял непрофессионал) Оперативность на высшем уровне. Если хотите быстро, заказывайте тут
Супер заказчик!) Все по делу, быстро, качественно. Работает через безопасный платеж)
Ответный отзыв
Aledo
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
2 года назад
Перевод с рус на англ 2615 знаков (использовать ключевые слова)
Отличный нативный переводчик. Приятная коммуникация, быстрое выполнение заказа. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за интересный проект) Быстрая проверка, мгновенная оплата Без разговоров советую к сотрудничеству! Буду рада и сама вновь посотрудничать)
Ответный отзыв