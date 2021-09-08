Дипломированный переводчик Английского, Русского, Украинского языков
Профессионально выполняю качественные ручные переводы в срок.
Дипломированный филолог с двухлетним опытом работы переводчиком.
Перевожу технические, художественные, медицинские и IT тексты, аудио и видео, тексты для игр и приложений, сайты, резюме, письма, презентации.
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$10
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Портфолио
- RU-ENG перевод статьи о вакцинации126 просмотров
- RU-ENG перевод статьи для научного сайта92 просмотра
- RU-ENG перевод статьи по политологии77 просмотров
- RU-ENG перевод меню ресторана95 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Текст без выявленных ошибок (проверял непрофессионал) Оперативность на высшем уровне. Если хотите быстро, заказывайте тут
Ответный отзыв
Супер заказчик!) Все по делу, быстро, качественно. Работает через безопасный платеж)
$15
10 баллов
2 года назад
Отличный нативный переводчик. Приятная коммуникация, быстрое выполнение заказа. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект) Быстрая проверка, мгновенная оплата Без разговоров советую к сотрудничеству! Буду рада и сама вновь посотрудничать)