Озвучка на английском (260 символов)

Доброго дня! Ищем молодую девушку с низким приятным голосом для записи 3 аудиороликов для автодозвона. Меньше диктора - больше человека (клиенты не должны сразу понять, что звонит автодозвон) просьба - сначала записать один текст и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текст для озвучки:
"Ventilation Cleaning in a Private Home
A clean home is a healthy home –
don't let hidden dust and allergens compromise your living space
Elevate your comfort and safety with a deep clean
It's not just about aesthetics, it's about the air you breathe every day"
Пример https://drive.google.com/file/d/1yJy_ZBvKJnM3KUK-IY7TTf6nr_4QfV-l/view?usp=sharing
— не подходит то, что голос звучит не естественно. Нужен живой голос. Желательно женский.
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