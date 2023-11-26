Озвучка на английском (260 символов)

ОзвучиваниеЗакрыт12 заявок38 просмотров
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Текст для озвучки:

"Ventilation Cleaning in a Private Home

A clean home is a healthy home –

don't let hidden dust and allergens compromise your living space

Elevate your comfort and safety with a deep clean

It's not just about aesthetics, it's about the air you breathe every day"

Пример https://drive.google.com/file/d/1yJy_ZBvKJnM3KUK-IY7TTf6nr_4QfV-l/view?usp=sharing

— не подходит то, что голос звучит не естественно. Нужен живой голос. Желательно женский.

11 дней назад
Aledo
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
16 часов назад
Выбранный исполнитель
215Divanka
Диана 
20 летУкраина
15 дней в сервисе
Была
14 часов назад
11 дней назад
$1
1 день
UAH