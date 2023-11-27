Озвучить короткий ролик на Украинском языке

$5
ОзвучиваниеОткрыт33 заявки124 просмотра
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Озвучить на Украинском языке короткий ролик, ролики от 12 до 40 секунд. Цена указана за 1 ролик, если хорошо справитесь - роликов будет больше.

Сразу обязательно прикрепите примеры озвучки.

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