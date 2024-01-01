Разом ми сила!
Привіт) Мене звуть Віктор) Я живу в Україні, в місті Чернівці, і я організатор та ведучий різноманітних заходів. Я відпрацював більше 10 років ведучим та музичним редактором на радіо та ТБ і маю великий досвід у цій галузі! Від проведення заходів до аудіо та відео монтажу! Буду радий співпрацювати з Вами! Гарного дня!
Портфолио
- Аудио Видео ролик4 просмотра
- Геноцид в Украине3 просмотра
- Озвучка и изготовление видеоролика5 просмотров
- Ролік Анонс концерту1 просмотр
- Озвучка и изготовление видеоролика . Анонс концертанет просмотров
- Видеоролик2 просмотра
- Видеоролик Стейк Хаус2 просмотра