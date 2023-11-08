5 поздравлений мужским голосом

ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок20 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужно озвучить 5 поздравлений, также интересует в формате песни. Они не будут длинные до минуты. Подробности и текст поздравлений исполнителю. Также можем предложить роелти отчисления.

месяц назад
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям