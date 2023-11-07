Нужен диктор со знанием английского языка

digital-агентство Acoola Team ищет актера/модель для озвучивания корпоративного ролика о наших услугах в области веб-разработки и интернет-продвижения. Если у вас есть опыт, талант в озвучивании текстов, свяжитесь с нами для подробностей и сотрудничества. По ...