Ищу актера/модель для съемки ролика для сайта digital-агентства

ОзвучиваниеЗакрыт8 заявок34 просмотра
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digital-агентство Acoola Team ищет актера/модель для озвучивания корпоративного ролика о наших услугах в области веб-разработки и интернет-продвижения. Если у вас есть опыт, талант в озвучивании текстов, свяжитесь с нами для подробностей и сотрудничества.

По телесуфлеру ролик выходит на 2.22 мин

Ролик будет публиковаться на стартовой странице сайта.

Как пример скрин виджета на сайте одной из наших компаний

http://joxi.ru/D2Pp51gcWDJ8P2

Посмотреть можно на сайте: https://belberry.net/

2 месяца назад
belberry87
27 летРоссия
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
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