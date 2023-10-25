Ищу актера/модель для съемки ролика для сайта digital-агентства

digital-агентство Acoola Team ищет актера/модель для озвучивания корпоративного ролика о наших услугах в области веб-разработки и интернет-продвижения. Если у вас есть опыт, талант в озвучивании текстов, свяжитесь с нами для подробностей и сотрудничества.

По телесуфлеру ролик выходит на 2.22 мин

Ролик будет публиковаться на стартовой странице сайта.

Как пример скрин виджета на сайте одной из наших компаний

http://joxi.ru/D2Pp51gcWDJ8P2

Посмотреть можно на сайте: https://belberry.net/