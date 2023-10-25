Пример голоса и интонации:

https://www.youtube.com/shorts/G4h0Mx4CLRA



Текст:



Интервьюер:

Илон, как вы считаете в чём причина бедности у многих людей и что им мешает увеличивать доход?

Илон:

По моему мнению, проблемы начинаются с финансовой неграмотности, с которой сталкивается большинство людей. Они не знают, как правильно управлять своими финансами.



Интервьюер:

Какие советы вы бы хотели бы дать зрителям, желающим расширить свои финансовые горизонты и увеличить свой доход?



Илон:

В данной ситуации я бы порекомендовал начать интересоваться сферой криптовалют и технологией блокчейн. Особое внимание я бы уделил миру NFT , который предоставляет уникальные возможности.



Интервьюер:

А как обычному человеку начать изучать эту тему с нуля?



Илон:

Понять все нюансы и начать разбираться в этой области с нуля может оказаться сложно. Моя рекомендация - обратиться к опытным специалистам, которые давно работают в этой сфере и накопили ценный опыт. Эти люди могут предсказывать тренды, проводить анализ актуальных криптовалют, которые могут приносить миллионы при правильных инвестициях.