Озвучка текст Илон Маск

$15
ОзвучиваниеЗакрыт20 заявок61 просмотр
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Пример голоса и интонации:

https://www.youtube.com/shorts/G4h0Mx4CLRA

Текст:

Интервьюер:

Илон, как вы считаете в чём причина бедности у многих людей и что им мешает увеличивать доход?

Илон:

По моему мнению, проблемы начинаются с финансовой неграмотности, с которой сталкивается большинство людей. Они не знают, как правильно управлять своими финансами.

Интервьюер:

Какие советы вы бы хотели бы дать зрителям, желающим расширить свои финансовые горизонты и увеличить свой доход?

Илон:

В данной ситуации я бы порекомендовал начать интересоваться сферой криптовалют и технологией блокчейн. Особое внимание я бы уделил миру NFT , который предоставляет уникальные возможности.


Интервьюер:
А как обычному человеку начать изучать эту тему с нуля?


Илон:

Понять все нюансы и начать разбираться в этой области с нуля может оказаться сложно. Моя рекомендация - обратиться к опытным специалистам, которые давно работают в этой сфере и накопили ценный опыт. Эти люди могут предсказывать тренды, проводить анализ актуальных криптовалют, которые могут приносить миллионы при правильных инвестициях.

2 месяца назад
guest_1698402264933
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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