Доброго дня. Треба озвучити любовний роман українською мовою. Роман великий. Потрібна ЖІНКА. Текст 320 000 знаків. Буде поділений на частини приблизно по 35-45 хвилин. Потрібні якісні звукові файли, без сторонніх звуків. Для накладання на ...
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Пример голоса и интонации:
https://www.youtube.com/shorts/G4h0Mx4CLRA
Текст:
Интервьюер:
Илон, как вы считаете в чём причина бедности у многих людей и что им мешает увеличивать доход?
Илон:
По моему мнению, проблемы начинаются с финансовой неграмотности, с которой сталкивается большинство людей. Они не знают, как правильно управлять своими финансами.
Интервьюер:
Какие советы вы бы хотели бы дать зрителям, желающим расширить свои финансовые горизонты и увеличить свой доход?
Илон:
В данной ситуации я бы порекомендовал начать интересоваться сферой криптовалют и технологией блокчейн. Особое внимание я бы уделил миру NFT , который предоставляет уникальные возможности.
Интервьюер:
А как обычному человеку начать изучать эту тему с нуля?
Илон:
Понять все нюансы и начать разбираться в этой области с нуля может оказаться сложно. Моя рекомендация - обратиться к опытным специалистам, которые давно работают в этой сфере и накопили ценный опыт. Эти люди могут предсказывать тренды, проводить анализ актуальных криптовалют, которые могут приносить миллионы при правильных инвестициях.
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