Озвучить ролик 15 сек

Нужно записать видео отзыв о работе с компанией по покупке авто. Текст который нужно проговорить есть, от вас только снять короткий видео отзыв, буквально 30-60 секунд.
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Добрый день. Нужно озвучить ролик на русском языке 15 сек красивым женским голосом для рекламы в инстаграм-сторис. Пишите цену и сроки.
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