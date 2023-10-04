Озвучить ролик 15 сек

ОзвучиваниеЗакрыт44 заявки160 просмотров
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Добрый день. Нужно озвучить ролик на русском языке 15 сек красивым женским голосом для рекламы в инстаграм-сторис. Пишите цену и сроки.

2 месяца назад
denisftomov
Денис 
32 годаМолдова
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад