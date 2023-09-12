Озвучка мужским голосом нескольких текстов для квеста

Нужен комментатор на битву в стиле Николая Фоменко в рестлинге. Пример - https://www.youtube.com/watch?v=fish7sxKicQ Пример текста - Добро пожаловать на «Марафон Мертвецов», бойцы! Помните: на вас смотрят сотни зрителей, так что ...
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Необходимо озвучить мужским голосом несколько текстов (примерно 350 слов - это 1 страница А4 Times New Roman размер 14) для квеста.
Идея: доктор из больницы делает звонок родственнику потерпевшего.
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