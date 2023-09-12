Озвучка мужским голосом нескольких текстов для квеста

ОзвучиваниеЗакрыт13 заявок73 просмотра
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Необходимо озвучить мужским голосом несколько текстов (примерно 350 слов - это 1 страница А4 Times New Roman размер 14) для квеста.

Идея: доктор из больницы делает звонок родственнику потерпевшего.

3 месяца назад
yanaberkina
Яна 
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
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